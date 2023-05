Calcio. Per l'Alessandria comincia bene l'avventura nei play-out di serie C. Nella gara di andata sul campo del San Donato Tavernelle i piemontesi hanno vinto per 2 a 1. Le reti di Galeandro al 38esimo su rigore e di Nichetti al 71esimo. Per i padroni di casa la rete del momentaneo pareggio segnata al 54esimo da Russo.

Il ritorno sabato prossimo ad Alessandria, alle 17.30. Due gare importantissime per i Grigi che valgono la permanenza nel calcio professionistico.