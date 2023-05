Persi nel buio e stanchi, migranti salvati a Cesana Torinese

Un gruppo di migranti di varie nazionalità è stato salvato di notte sulle montagne sopra Claviere, in provincia di Torino, mentre cercava di raggiungere il confine con la Francia. Sono stati loro stessi a dare l'allarme, stanchi e smarriti nel buio . A soccorrerli i Vigili del fuoco, Soccorso alpino, 118 e Croce rossa di Susa, che in breve tempo hanno individuato quattro dei dispersi grazie alla localizzazione effettuata con l'SMS locator che li collocava nei pressi del rifugio Capanna Gimont , chiuso in questo periodo. I soccorritori li hanno trovati in cattive condizioni fisiche a causa dell'ipotermia, riparati all'esterno dell'edificio. Qualcuno aveva tentato l'ascesa in ciabatte.

Due in ospedale a Susa

Due di loro, originari della Costa d’Avorio, sono stati portati per precauzione all’ospedale di Susa, gli altri hanno ricevuto assistenza dalla Croce rossa di Susa e sono stati condotti in salvo al rifugio Fraternità Massì di Oulx. Subito dopo le squadre sono ripartite verso monte perché i migranti soccorsi avevano segnalato altre persone disperse più in quota. Procedendo in parte su mezzi motorizzati e poi a piedi, sono state seguite delle tracce nella neve che conducevano verso il Colletto Verde finché, intorno alle 4 del mattino, a Claviere è giunto in autonomia il gruppo di dispersi composto da sei persone che sono state affidate alla Croce Rossa. Le squadre sono quindi rientrate a valle. Alcuni dei migranti salvati si sono abbandonati alla disperazione per non essere riusciti a passare il confine. Recentemente Parigi ha disposto un incremento dei controlli ai confini con l'Italia sul fronte immigrazione, generando non poche polemiche con Roma.