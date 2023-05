Personale in agitazione all'Asl del Vco

Stato di agitazione per il personale dell'Asl del Verbano-Cusio-Ossola. E dichiararlo sono le sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Nursind, Nursing Up, Rsu Asl Vco che in una nota congiunta, hanno spiegato le ragioni della proclamazione: tra queste, la decisione dell'amministrazione di riconoscere l'importo di 26 euro all'ora per i cosiddetti

"progetti in regime di prestazioni aggiuntive" (cioè le ore lavorate per coprire carenze di organico) invece dei 30 euro all'ora previsti, la richiesta di un numero di reperibilità

mensili superiori alle sette stabilite dal contratto, e il ritardo nella pianificazione delle ferie.

Le richieste dei sindacati

"Nell'Asl Vco si lavora costantemente in una condizione di forte stress correlato al fatto che vengono sistematicamente negati ai lavoratori non pochi diritti sia di natura

contrattuale che legale" si legge nella nota. "Con la proclamazione dello stato di agitazione diamo qualche giorno di tempo all'azienda per andare avanti rispetto a quello che

abbiamo chiesto durante l'incontro del 5 maggio scorso, cioè di bandire nuovi bandi di concorso, sbloccare le mobilità che sono ferme e provvedere a organizzare le ferie. In base a quello che accadrà potremo ritirare lo stato di agitazione o pensare al blocco degli straordinari".