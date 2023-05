Peste Suina, audizione del Commissario Straordinario Caputo in Consiglio Regionale

Audizione al Consiglio Regionale del Piemonte per il commissario straordinario alla Peste Suina Africana Vincenzo Caputo, che alle 15 verrà ascoltato dalla IV Commissione consiliare. Nel pomeriggio, alle 18, il commissario Caputo incontrerà i sindaci della provincia di Alessandria a Spinetta Marengo.

IL BILANCIO

Il Commissario straordinario fornirà un quadro della situazione sull’avanzamento della malattia tra gli animali e sui metodi scelti per contrastare l’epidemia. Ad oggi in totale i casi di cinghiali risultati positivi alla pesta suina africana sono 740. Di questi, 435 sono stati accertati in Piemonte. In Liguria il numero complessivo è 305. Il nuovo caso piemontese è stato identificato in provincia di Alessandria a Borghetto di Borbera (otto positività da inizio emergenza). Cresce l'allarme anche nel cuneese.



“LA PESTE SUINA SARA' DEBELLATA IN TRE ANNI”

“Dovremo essere molto contenti se in un triennio riusciremo ad eradicare praticamente la malattia”. Questo l'impegno del commissario straordinario Caputo quando è stato nominato, a fine febbraio. La nomina di Caputo, direttore dell'istituto zooprofilattico di Umbria e Marche, è arrivata in sostituzione di Angelo Ferrari, direttore dell'istituto zooprofilattico di Piemonte e Liguria.

L'APERTURA VERSO LA SUINICULTURA

Nell' ordinanza di aprile del commissario il via libera al ripopolamento degli allevamenti e la semplificazione delle deroghe per le attività umane all'aperto. A un anno dall'eliminazione di oltre seimila capi sani in zona infetta, si potranno di nuovo installare allevamenti e movimentare animali. A decidere saranno le Regioni.