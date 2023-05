Peste suina, i casi toccano quota 700, nell'elenco entra Montacuto

I casi di Peste suina africana hanno toccato quota 700 tra Piemonte e Liguria. L'ultimo è stato accertato a Montacuto (Alessandria), l'88° comune nelle due regioni con almeno una positività al virus, tra i cinghiali, sul suo territorio. Si tratta di un comune molto vicino ai confini con altre due regioni: Lombardia ed Emilia Romagna, finora non toccate dall'epidemia. Regioni dove l'allevamento dei suini rappresenta un settore economico fondamentale. Il dato complessivo da inizio emergenza, a fine dicembre 2021, è ora di 417 casi in Piemonte, mentre in Liguria restano 283.