Peste suina, il commissario Caputo ai sindaci: "Sotterrate voi i cinghiali morti"

Seppellire i cinghiali uccisi per contrastare il dilagare della peste suina africana. E' la proposta del commissario per l'emergenza Vincenzo Caputo ai sindaci della zona infetta, emersa durante l'ultimo incontro a Spinetta Marengo. Il depopolamento tramite abbattimento massiccio porta infatti con sé il problema dello smaltimento di migliaia di carcasse. Ma non mancano i primi malumori: ai comuni è chiesto infatti di individuare un'area pianeggiante per l'interramento ma non tutti ne sono dotati.

Il dibattito

«La proposta dell’interramento delle carcasse – spiega l’assessore regionale Marco Protopapa – può essere affiancata all’uso delle celle frigo e dare una mano a contenere i costi. Gli abbattimenti in provincia solo a maggio sono stati 1.400 e a breve potranno partire anche nella zona infetta. È necessario però stimolare i cacciatori pagando i loro interventi: la Regione ha già stanziato delle risorse alla Provincia in attesa dei fondi ministeriali». Dubbi dall’opposizione, come afferma Domenico Ravetti: «A distanza di un anno e mezzo dal ritrovamento delle prime carcasse infette, risultano soltanto 7 mila prelievi di cinghiali e molte lentezze nel processo di spostamento delle carcasse. Se pensiamo che il depopolamento dovrebbe essere completo nell’area con restrizioni e molto elevato altrove, capiamo quanto sia sensibile il ritardo. Il commissario ha prospettato ulteriori 36 mesi, un tempo che forse avrebbe potuto essere più breve».

Un caso al confine con la Lombardia

Intanto l'epidemia si allarga fino al confine con la Lombardia. E' stato infatti trovato un cinghiale infetto a Fabbrica Curone, non lontano dalla provincia di Pavia. Diventano così 96 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana. Nell'ultimo bollettino diffuso dall'Istituto Zooprofilattico del Piemonte e della Valle d'Aosta dieci nuovi casi su 752 totali, tre in Piemonte, tutti nell'alessandrino.