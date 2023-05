Peste suina, le richieste di Coldiretti al commissario

Creare le condizioni affinché le imprese possano riprendere l'attività di allevamento dei suini nelle aree soggette a restrizione. Incrementare e rendere più efficaci gli abbattimenti, anche in "zona buffer" oltre che in quella infetta, che nello scorso anno sono arrivati a superare appena i 27mila, quando l'obiettivo era raggiungere i 50mila. Sviluppare una filiera non legata al cibo per la carne di cinghiale. Sono i 3 punti focali, secondo Coldiretti Piemonte, che ha incontrato Vincenzo Caputo, commissario straordinario alla Pesta suina africana, a Palazzo Ghilini ad Alessandria.

La nota di Coldiretti

"Il commissario Caputo - rimarca Coldiretti in una nota - ha dimostrato un'importante disponibilità a collaborare, oltre a un profondo pragmatismo e una forte competenza, con una posizione di apertura verso le necessità specifiche del territorio". Chiesta e ottenuta la possibilità di costruire gabbie e recinti nelle zone di restrizione, facendo presente anche la necessità di attivare la caccia di selezione notturna. "Imprese agricole e popolazione devono essere tutelate - sottolinea la Coldiretti - e il Piemonte deve essere messo in sicurezza dal dilagare del numero di cinghiali, attraverso una strategia che permetta di avviare un reale processo di eradicazione della malattia. Richiamiamo anche la Regione alle proprie responsabilità e funzioni, affinché possa essere data attuazione completa alle misure previste nella recente ordinanza commissariale".