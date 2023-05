Piemonte e Valle d'Aosta, sondaggio: un medico su tre dice di essere esaurito

Il 32% dei medici e degli infermieri in Piemonte e Valle d'Aosta dichiara di essere in burnout. Non solo. Uno su due nel corso dell'ultimo anno ha pensato almeno una volta di licenziarsi. Numeri drammatici quelli fotografati nel sondaggio che la Fadoi, Federazione dei medici internisti ospedalieri, ha condotto in occasione del suo 28esimo congresso nazionale.

Il 65% afferma di sentirsi emotivamente sfinito, il 68% di lavorare troppo duramente e il 71% di essere sfinito al termine di ogni giornata lavorativa. Il 60% dichiara di essere frustrato e il 58% è esaurito dal proprio lavoro. Nonostante ciò, fa sapere la Federazione, il medico non perde la propria passione per la professione: l'88% riferisce di affrontare efficacemente i problemi dei propri pazienti, l'84% di influenzare positivamente la vita di altre persone attraverso il proprio lavoro, il 60% di avere realizzato molte cose di valore e il 65% di sentirsi rallegrato dopo avere lavorato con i pazienti. Solo il 36% teme però che il proprio lavoro possa con il tempo indurirlo emotivamente.

Due facce della stessa medaglia, dunque, di una professione sempre più messa a dura prova. Anche la pandemia ha fatto la sua parte, incidendo negativamente sulla vita per il 65% dei medici. "La survey - commenta il presidente Fadoi di Piemonte e Valle d'Aosta, Gianlorenzo Imperiale - sottolinea come un terzo dei professionisti della salute, medici e infermieri, riconosca esplicitamente di essere in una condizione di burn-out e tale percentuale è simile a chi, con timore, pensa che questa condizione di lavoro possa indurire emotivamente. Sinteticamente, questi dati dicono che nei nostri reparti si vuole lavorare, lavorare bene ma che è necessaria una revisione globale delle scelte organizzative affinché si possa recuperare una serenità di pensiero non sempre presente".