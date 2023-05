Piemonte felix? 8 persone su 10 si dicono "soddisfatte" della loro vita

Otto piemontesi su 10 sono soddisfatti della loro vita e 4 su 10 sono addirittura "molto soddisfatti": è quanto si ricava da un sondaggio compiuto dall'Ires (Istituto di ricerche economico sociali). Ai residenti nella regione è stato chiesto di esprimere un giudizio, attraverso un voto da zero (totalmente insoddisfatto) a 10 (pienamente soddisfatto), prendendo come parametri la salute, il reddito, il lavoro, i rapporti con familiari, amici e colleghi. L'81% degli intervistati ha dato un parere positivo (da 6 in su) e il 40,6% è andato oltre (da 8 a 10). Solo il 18,1% ha fornito un giudizio negativo.

Più soddisfatti nei piccoli centri

"Nel complesso - è il commento dell'Ires - i risultati del 2023 sono molto simili a quelli dell'anno scorso. Quindi, nonostante i segnali di difficoltà emersi da altre risposte al

sondaggio, come per esempio la minore soddisfazione per alcuni servizi e la crescita delle spese per bollette, alimenti e cure mediche, i Piemontesi sembrano relativizzare i problemi e mantengono mediamente un giudizio positivo sulla loro vita". All'interno di questo quadro alcune fasce esprimono un grado più elevato di insoddisfazione: le persone con un tenore di vita inferiore alla media (37% di insoddisfatti a fronte del dato regionale del 18%) e i disoccupati. L'impressione, inoltre, è che chi dispone di un titolo di studio elevato o risiede in centri di piccola e media dimensione sia più soddisfatto.

Cuneo la provincia più “felice”

L'incidenza di persone molto soddisfatte è maggiore nelle province di Cuneo (48,2%) e Novara (43,1%) mentre la percentuale dell'insoddisfazione è più alta in quelle di Verbania (32,1%) e Vercelli (24,9%). Anche nelle aree montane si registra una percentuale maggiore di insoddisfatti, 27.2%.