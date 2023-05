Piemonte, oltre 8mila firme per il suicidio assistito

La soglia delle firme necessarie è stata raggiunta prima della scadenza. Il Piemonte ha raggiunto il numero di sottoscrizioni richiesto per la proposta di legge regionale sul suicidio assitito. Sono infatti oltre 8.100 i cittadini piemontesi che ad oggi hanno sottoscritto "LiberiSubito", la proposta di legge elaborata dall'Associazione Luca Coscioni per regolamentare l'aiuto medico alla morte volontaria. Un risultato ottenuto in meno della metà del tempo a disposizione: la campagna infatti è partita il 10 marzo scorso, con sei mesi di tempo per portare a termine la raccolta firme.

Il Piemonte è la terza regione dopo l'Emilia Romagna e Veneto ad avere raggiunto la soglia di firme necessarie per il deposito della proposta di legge