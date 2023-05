Piemonte quarta regione in Italia per capacità d'innovazione

Il Piemonte è la quarta regione in Italia con l'ecosistema dell'innovazione più sviluppato ed efficiente, con un punteggio di 4,1 (in una scala da 1 a 10), dietro solo a Lombardia (5,1), Emilia Romagna (4,5) e Provincia Autonoma di Trento (4,3). A sottolinearlo è l'Ambrosetti Innosystem Index 2023, contenuto nell'Innotech Report, che confronta 22 Paesi ad alta performance innovativa. Lo studio è stato presentato al Technology Forum che Ambrosetti ha organizzato a Stresa. L'Index ha anche confrontato 242 regioni a livello europeo stilando una classifica degli ecosistemi regionali più virtuosi. In Europa il Piemonte è al 92esimo posto fra le 242 regioni europee analizzate da Ambrosetti, il miglior piazzamento italiano dopo la Lombardia (31), l'Emilia Romagna (52) e la provincia autonoma di Trento (63). E' anche la prima regione italiana per investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo, il 2,34% del Pil regionale, seguita da Emilia-Romagna (2,15%) e Lazio (1,97%). Nella classifica europea il Piemonte occupa la 12esima posizione. E' la quarta regione in Italia per numero di domande di brevetto presentate all'European Patent Office (450 Il Piemonte - segnala Ambrosetti - è solo l'undicesima regione in Italia per popolazione con una formazione terziaria (20%), ma è sesta per percentuale di occupati con una formazione scientifico-tecnologica (37,1%) ed è sesta per percentuale di lavoratori impiegati nel settore ricerca e sviluppo rispetto al totale della forza lavoro (0,76%).

