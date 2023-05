Grigi, missione compiuta. L'Alessandria pareggia e conquista la salvezza

Un pari è più che sufficiente per scacciare l'incubo Serie D. Con l'1-1 nel ritorno dei playout contro il San Donato Tavernelle, l'Alessandria conquista la salvezza e giocherà anche la prossima stagione in Serie C.

Al 44esimo il vantaggio degli ospiti con Sepe. A sei minuti dallo scadere il definitivo pareggio dei Grigi con Speranza.

Felice dell'epilogo di questa stagione complessa mister Lauro: "Una salvezza sofferta ma meritata e per questo bellissima. Merito dei ragazzi che hanno lavorato e ci hanno creduto, in un'annata difficile e delicata".

Sugli spalti i possibili nuovi proprietari - Ad assistere al match al Moccagatta anche il torinese Enea Benedetto, imprenditore operante nei settori criptovalute ed edilizia, presidente dell'As Torino Calcio, che milita in Eccellenza. E l'uomo d'affari francese Alain Pedretti, già patron del Cannes. Secondo insistenti indiscrezioni, entrambi sarebbero interessati a rilevare la società dall'attuale presidente Luca Di Masi, invece assente.