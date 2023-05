Pogba, altro stop. Questa volta l'infortunio è al quadricipite

Paul Pogba, titolare dopo più di un anno, si è rifatto male al minuto 22 di Juventus - Cremonese, 35esima di campionato di serie A. Un infortunio muscolare al quadricipite sinistro per il francese, che dopo essersi accasciato a terra vicino alla linea laterale del campo, di fronte alla panchina bianconera, si è coperto il viso con la maglia. Le lacrime subito dopo sono lo specchio del dolore, e dello stop che lo attende.

Il commento a caldo

“Siamo tutti dispiaciuti, stava facendo discretamente bene. Abbiamo avuto minuti di difficoltà nel ritrovare le posizioni e dispiace per i sacrifici fatti. Ora dovrà sicuramente rifermarsi”. Queste le parole a caldo del tecnico Massimiliano Allegri - in tv a Dazn dopo la vittoria per due a zero con la Cremonnese - e sul futuro che lo attende ora: “Paul ormai è un uomo con figli, ha le spalle larghe per passare questo infortunio muscolare. Quando stai fermo un anno senza giocare aumentano le possibilità di infortunio, purtroppo stava facendo bene e siamo dispiaciuti: aspettiamo”.

I numeri

Quest'anno Pogba ha giocato nove partite in tutto tra campionato (5), Europa League (3) e Coppa Italia (1). Non era titolare da più di un anno, Manchester United-Liverpool. Anche in quell'occasione era uscito dopo pochi minuti per infortunio.

Era stato quello l'inizio della sua via crucis: prima il menisco d'estate durante la tournée estiva con i compagni di squadra, poi in sequenza l'operazione al ginocchio e l'infortunio agli adduttori a metà marzo. Ora un'altra tappa di questo calvario.