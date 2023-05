Porte aperte per consulti sulla fertilità al Centro FIVET di Torino

Il Centro di Fisiopatologia della Riproduzione apre le porte dalle 10:00 alle 16:00 alla popolazione interessata ad avere informazioni sul tema della natalità ed offrendo consulti a tutti coloro che vorranno approfondire le tematiche legate alla fertilità.

Il Centro Fivet ASL Città di Torino intende essere al fianco dei cittadini per una giornata di incontro con la popolazione, aprendo le porte a tutti coloro che vorranno approfondire le tematiche della fertilità – dichiara il Dott. Carlo Picco, Direttore Generale dell’ASL Città di Torino - Il personale accoglierà i visitatori che verranno indirizzati a Andrologi, Biologi, Ginecologi, Ostetriche, Psicologi, per colloqui informativi”.



Secondo gli indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Torino, si può constatare come l’indice di natalità (x1.000 ab.) sia passato dall’ 8,7x1.000 ab. nell’anno 2002 al 6,6x1.000 ab. nell’anno 2021.

Una persona su sei al mondo soffre di infertilità. Secondo un recente rapporto pubblicato dall’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, si tratta del 17,5% della popolazione adulta. In Italia, dove il tasso di fecondità è tra i più bassi al mondo (1,24 figli per donna) e il più basso in Europa (in Francia è tra 1,8-1,9), i problemi di fertilità vanno ad inserirsi all’interno dell’attuale dissertazione sulle cause della denatalità.

Il primo figlio, in Itaia arriva dopo i 31,5 anni, il valore più alto in Europa. “Al Centro FIVET spesso arrivano quarantenni alla ricerca del primo figlio e scoprono i limiti della natura; si ha l’idea che si possano fare figli a qualsiasi età, mentre ci sono limiti legati all’età biologica, che spesso non si possono superare nemmeno con la Procreazione