Presidio degli operatori Cup all'esterno del Consiglio regionale

Protesta questa mattina davanti alla sede del Consiglio regionale degli operatori del Cup, il centro unico di prenotazioni per la sanità piemontese. I lavoratori partecipavano ad un presidio organizzato da Cgil per rivendicare un riconoscimento del loro lavoro. I sindacati lamentano un aumento dei turni ed una diminuzione dello stipendio, un trend che dura dal 2010.

Una delegazione è stata ricevuta sfruttando una pausa ai lavori dell'Aula frutto della mancanza del numero legale. "Siamo il primo contatto dei cittadini con i servizi sanitari

- ha sottolineato il sindacalista Luigi Romeo - tramite il nostro call center avvengono le prenotazioni per le visite specialistiche, le vaccinazioni e gli screening del programma Prevenzione Serena. Fino al 2010 eravamo dipendenti tramite agenzie interinali con il contratto della sanità, dopo è cominciata l'odissea dei cambi degli appalti, assunti a questo punto da cooperative con il contratto dei multiservizi, che è meno pagato. Questo appalto scade a luglio, e noi siamo qui - ha rimarcato - per rivendicare il giusto riconoscimento del nostro lavoro".

La Filcams Cgil in un comunicato spiega che a suo dire “La politica delle esternalizzazioni ha causato una forte diminuzione di stipendio per le lavoratrici e i lavoratori e non ha portato ad una maggiore efficienza del servizio sanitario in termini di riduzioni delle liste di attesa. Nonostante questo, gli addetti del Cup, assunti tutti con contratto part-time involontario, hanno sempre mantenuto altissimi livelli di professionalità garantendo, grazie alla loro continua formazione ed esperienza, il primo contatto tra paziente e servizio sanitario regionale, mettendoci impegno e competenze".

La prima richiesta degli operati del Cup è quella di "un tavolo con la Regione" per affrontare la questione, incluso il tema dell'apertura dalle 8 alle 20 sette giorni su sette. Perché "la domenica - ha spiegato Romeo - è stata inserita dall'azienda per aggiudicarsi l'appalto, ma in quel giorno c'è un crollo delle chiamate che non giustifica l'aggravio dei turni".