Prisma, ripresa e subito sospesa l'udienza preliminare a Torino

È ripresa stamattina in tribunale a Torino ed è stata subito sospesa per le eccezioni sollevate da una parte civile, l'udienza preliminare del processo sulle presunte irregolarità nei bilanci della Juventus che vede indagate dodici persone, tra cui i vertici della società a partire da Andrea Agnelli, più il club bianconero. Il gup nell'udienza dello scorso 27 marzo aveva citato la società bianconera ed Ernst & Young come responsabili civili su richiesta dei piccoli azionisti e oggi è in discussione il loro eventuale ingresso nel procedimento.

Il colpo di scena

A far sospendere per qualche ora l'udienza, la richiesta del fondo libico Lafico di essere ammesso fra le parti civili in qualità di azionista. Viene dato dunque tempo ai legali della difesa di fare le proprie valutazioni.

Cosa c'è in ballo

Nell'udienza che riprenderà nel corso della giornata il gup sarà chiamato a decidere sulla costituzione di parte civile e poi a esprimersi sulla competenza territoriale. Per l'accusa il processo deve restare a Torino. Per la Juventus, invece, deve essere spostato a Milano dove ha sede la Borsa Italiana o, in subordine, a Roma, dove ha sede la Consob. Non è detto, però, che la decisione arrivi già in giornata. Il gup, infatti, potrebbe rinviare alla Cassazione, come previsto dalla riforma Cartabia.

La giustizia sportiva

Sono state inoltre appena pubblicate dal Coni le motivazioni che il 20 aprile avevano spinto il Collegio di Garanzia a cancellare la penalizzazione di 15 punti alla squadra juventina e a chiedere una nuova valutazione alla Corte d'appello della FIGC. Nelle pagine della sentenza si parla di "fatti gravi" e della "necessità di irrogare una sanzione severa". Ecco perché i 9 punti di penalizzazione chiesti a suo tempo dal Procuratore federale appaiono la pena più probabile. Questo verdetto arriverà entro il 25 maggio.