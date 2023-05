Ore di angoscia per la famiglia del pensionato cuneese scomparso. Dal 6 maggio non si hanno notizie e intanto le ricerche proseguono. A condurle sono i Vigili del fuoco di Cuneo, con i volontari di Morozzo e il nucleo sommozzatori di Torino, che si sono concentrati in particolare nella zona del laghetto artificiale di Madonna delle Grazie. Negli scorsi giorni è stato richiesto l'ausilio delle unità cinofile e di un elicottero, purtroppo senza riscontri.