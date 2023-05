Protesta per i cantieri fermi dopo la fine del superbonus

Sono circa 15 mila i posti di lavoro a rischio in Piemonte in conseguenza del blocco del Superbonus. I comitati “ Basta crediti incagliati” ed “ Esodati del superbonus” hanno organizzato un presidio domani mattina davanti al Consiglio regionale, in occasione della riunione settimanale a Palazzo Lascaris.

Ci sono migliaia di cantieri bloccati perché non è possibile procedere con la cessione dei crediti d’imposta ricevuti dai proprietari come forma di pagamento dei lavori. Senza liquidità le imprese sono ferme e le case lasciate a metà. Scattano migliaia di contenziosi tra padroni di casa, imprese e professionisti. I promotori della manifestazione chiedono un intervento delle istituzioni sui crediti bloccati, che sarebbe possibile tramite le partecipate pubbliche. Una delegazione sarà ascoltata dai rappresentanti di Palazzo Lascaris.