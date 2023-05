Raccolta differenziata all'82% nel 2035

Il Piemonte accelera sul recupero dei materiali provenienti dai rifiuti: un percorso a tappe che dall'attuale 65% prevede di arrivare al 70% di raccolta differenziata nel 2025, il 75% nel 2030 e l'82% nel 2035. In sostanza si tratta di diminuire la produzione totale di rifiuti e soprattutto di far crollare il volume dell'indifferenziata, arrivando a 90 chilogrammi dagli odierni 160 l'anno per ogni cittadino della Regione: si tratterebbe quindi di mandare in discarica meno del 5% dei rifiuti prodotti. Un piano ambizioso e difficile approvato dal consiglio regionale con il contributo delle opposizioni. Sarà realizzato grazie ad una serie di interventi.

Evitare nuovi inceneritori

Differenziare e riciclare dovrebbe permettere di evitare nuovi inceneritori: con i nuovi volumi più limitati basterà ampliare quello attuale del Gerbido. Non sarà facile raggiungere gli obiettivi del piano, visto che oggi la raccolta differenziata aumenta di solo dell'1,5 % l'anno: sarà indispensabile un maggiore impegno a partire da Torino, dove il Comune ha già annunciato il coinvolgimento dei quartieri del centro. Nel piano regionale anche le bonifiche delle aree inquinate, 10 milioni ad esempio andranno per i prossimi interventi all'amiantifera di Balangero.

Intervista a Matteo Marnati, assessore regionale all'Ambiente, energia, innovazione e ricerca.