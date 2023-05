Radicali Italiani cambia nome in "+Europa & Radicali Italiani"

Silvio Viale, storico esponente dei Radicali Italiani, cambia nome al gruppo di cui è capogruppo ed unico esponente in Sala Rossa a Torino, che da oggi si chiamerà '+Europa & Radicali Italiani'. L'annuncio è stato dato da Viale in conferenza stampa a Palazzo Civico.

Viale era stato eletto nella Lista Civica per Lo Russo Sindaco insieme all'esponente di Demos Elena Apollonio, successivamente passata al gruppo misto. "Il cambio di denominazione - puntualizza il consigliere - arriva dopo la richiesta da parte della Lista, a causa delle mie posizioni e delle mie battaglie, non ultime quelle sull'alimentazione a base di insetti e la permanenza del crocifisso in Sala Rossa".

"Non ci fosse stata un'esplicita richiesta - rimarca - avrei semplicemente aggiunto i nomi di +Europa e Radicali Italiani dopo quello della Lista Civica". "La presenza di Silvio Viale in Consiglio comunale - osservano i coordinatori dell'associazione radicale Aglietta - non è solo importante, ma fondamentale per le nostre politiche: non possiamo che gioire nel cambio di denominazione del gruppo consiliare".

Al 26 maggio Viale sottolinea di avere maturato 809 presenze (69 consigli comunali e 740 commissioni), presentato 45 interpellanze, 26 deliberazioni di cui 23 come primo proponente, 43 mozioni di cui 18 come primo proponente, 25 ordini del giorno di cui 14 come primo proponente.