Rapinano una farmacia a Torino, arrestati alla fermata del bus

Sono stati arrestati alla fermata dell'autobus “Campus Einaudi” in corso Regina Margherita mentre cercavano di confondersi tra i passeggeri, 15 minuti dopo aver rapinato la farmacia “La Mole” di corso San Maurizio. Si ttratta di due pregiudicati torinesi di 46 e 27 anni, bloccati dai Carabinieri.

Il più giovane, ieri pomeriggio, è entrato in farmacia pochi minuti dopo le 17 con la scusa di cercare un medicinale ed è uscito senza acquistare nulla. Subito dopo si è infilato nel negozio il bandito 46enne, incappucciato e armato di coltello con il quale ha minacciato il direttore della farmacia e l’ha costretto a consegnargli poco meno di 800 euro in contanti. I due, una volta compiuto il colpo, hanno buttato le giacche in un cassonetto infilandosi altri giubbotti.

Intanto, lanciato l'allarme, i Carabinieri del radiomobile e del 1°Reggimento Piemonte hanno analizzato i filmati di alcune telecamere dove si vedevano i due che gettavano i vestiti e poi raggiungevano la fermata del bus dove sono stati bloccati quindici minuti dopo la rapina. Anche il bottino e il coltello sono stati recuperati dagli investigatori.