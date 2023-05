Rapinarono alcuni coetanei nel parco dell'Allea, non potranno più frequentare i bar del centro

Erano stati riconosciuti da tre giovani come i responsabili della rapina da loro subita al parco dell'Allea, a Novara il 25 marzo. Ora non potranno più avvicinarsi per un anno ai bar del centro. Tre minorenni sono stati colpiti da "Daspo Willy" emesso dalla questura di Novara, e un quarto provvedimento è in fase di valutazione. La decisione in seguito alle indagini, per prevenire ulteriori violenze. La misura, attiva da fine 2020, prende il nome da quello di Willy Monteiro Duarte, il ventiduenne ucciso a calci e pugni a Colleferro, in provincia di Roma.

La restrizione

Ai destinatari del Daspo, che avrà la durata di un anno, sarà vietato accedere agli esercizi pubblici o di pubblico intrattenimento di Novara in Piazza Martiri della Libertà, Via Fratelli Rosselli, Piazza Puccini, Piazza della Repubblica, Largo Costituente, Via XX Settembre, Corso Italia, Via Morera e Viale IV Novembre, e di stazionare nelle immediate vicinanze dei locali.Per la rapina, commessa in zona Allea, i quattro giovani erano stati denunciati.