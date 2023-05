Reale Mutua Torino domina a Milano. Ora la semifinale è a un passo

Reale Mutua Basket Torino vince gara 3 dei playoff di A2 sul campo dell’Urania Milano. Finisce 82-74 al Palalido, e così i gialloblu si portano 2-1 nella serie. Domenica il primo match-point.

Quattro giocatori (Mayfield, 18 punti; Jackson, 17, Schina, 15 e De Vico, 11) in doppia cifra per coach Ciani, che commenta: “Una partita di intensità straordinaria tra due squadre mentalmente aggressive e toste. Non è un caso che se guardiamo la storia delle partite tra noi e loro sono generalmente partite combattute dal primo all’ultimo minuto. Abbiamo giocato una partita solida rispetto alla gara 2, interpretando bene la gara traendo vantaggio dal fatto di avere finalmente l’organico completo”.

Domani ultima partita della serie: se Torino vincesse, sarebbe semifinale play-off contro la vincente tra Treviglio e Rimini.