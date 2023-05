Trapiantati entrambi i reni e ricostruita la vescica a un 29enne

Trapianto di entrambi i reni con asportazione e ricostruzione della vescica per via di un tumore ad alto rischio. Una ricostruzione resa possibile dall'uso di 45 centimetri di intestino, tolto insieme ad un rene già trapiantato e non funzionante. E' accaduto alle Molinette di Torino. I medici hanno salvato un giovane di 29 anni destinatario di un intervento mini invasivo senza precedenti in letteratura. Impiegata la chirurgia robotica.

Il giovane era già stato sottoposto a trapianto di rene in un'altra regione. Esaurita la funzione del primo trapianto, il paziente era staro ri-trapiantato a Torino nel 2020, quando la madre gli aveva donatro il rene, evitandogli il ritorno in dialisi ed una lunga attesa del nuovo trapianto. Il periodo di benessere del paziente si è interotto poche settimane fa, quando gli è stato diagnosticato il tumore.

L'unica soluzione trovata è stata l'asportazione radicale della vescica insieme al rene non funzionante per il rischio che fosse contagiato mentre quello ritrapiantato nel 2020 continuava a funzionare. “La complessità dell'intervento risiedeva sopratutto nel dover trovare il giusto compromesso tra la necessità di effettuare un intervento molto demolitico e nello stesso tempo l'esigenza di preservare al massimo la qualità della vita del paziente ricostruendo la vescica” spiega Paolo Gontero, direttore della Clinica

urologica universitaria dell'ospedale Molinette.

Decorso rapido

La scelta di utilizzare la tecnica robotica è maturata dopo una valutazione da parte dell'equipe urologica e di quella del centro trapianti di rene, diretto da Luigi Biancone, che ha in cura il paziente. Nell'intervento sono stati tolti in blocco la vescica, gli ureteri nativi, di cui uno con un piccolo rene malformato dalla nascita, i linfonodi della pelvi ed il rene trapiantato non funzionante, realizzando la neovescica con una parte d'intestino. Il decorso post-operatorio, nella nefrologia di Biancone, è stato caratterizzato da una rapida ripresa.