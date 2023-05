Ricci, rischio estinzione in 10 anni

In dieci anni, massimo venti, i ricci rischiano l'estinzione sul pianeta Terra. Il grido di allarme arriva dai primi risultati di una ricerca congiunta tra il dipartimento di Scienze veterinarie dell'Università di Torino e il Centro ricci “La Ninna” di Novello, in provincia di Cuneo, l'unico in Italia che si occupa di curare e salvaguardare questo piccolo mammifero. Alla ricerca presto si uniranno altre università, Teramo, Bari, Milano, e alcune europee. Il progetto è coordinato dalla professoressa Maria Teresa Capucchio.

I ricci calati del 70% in vent'anni

I dati preliminari della ricerca sono stati ottenuti esaminando i ricci deceduti al Canc di Grugliasco dal gennaio del 2018 al luglio del 2022 e quelli deceduti al centro “La Ninna” nel corso dell'anno scorso. Si parla di 160 ricci (85 maschi e 75 femmine). Un dato in linea con la letteratura a disposizione, tuttavia si assiste a un rapido declino in tutta Europa di questa specie, presente sul nostro pianeta da circa 15 milioni di anni. In generale, nel Vecchio Continente, i ricci hanno subito un calo del 70% in appena vent'anni. In Inghilterra va ancora peggio: dagli anni '70 ad oggi il numero dei ricci sarebbe sceso da 30 milioni a meno di 800mila.

Traumi dall'uomo e cambiamento climatico

“Ecco perché - spiega Massimo Vaccheta, medico veterinario del Centro La Ninna - è importante prevenire con studi specifici le cause di morte provocate dall'uomo (traumi) oppure da malattie infettive, batteriche o parassitarie, che colpiscono i polmoni o il tratto gastrointestinale”. Non soltanto. L'aumento di alcune malattie parassitarie potrebbe dipendere dal cambiamento climatico (il 2021 è stato il più caldo mai registrato secondo il WMO, Organizzazione metereologica mondiale) e dalla distruzione dell'habitat dei ricci da parte dell'uomo. “L'obiettivo di questo studio è di arrivare ad adottare misure di profilassi adeguate”, spiega ancora il veterinario Vacchetta.

Un piccolo ospedale

Il prossimo passo del Centro “La Ninna” è di diventare un ospedale per questi piccoli mammiferi. Al momento ospita 200 ricci, alcuni resi disabili dall'attività dell'uomo, altri malati per il cambiamento climatico (impossibilità di andare in letargo, mancanza di prede per l'uso massiccio di prodotti chimici in agricoltura).