Roland Garros, Lorenzo Sonego batte Ugo Humbert e passa al terzo turno

Lorenzo Sonego, batte anche il pubblico, tutto a favore del padrone di casa Ugo Humbert e vola al terzo turno del Roland Garros in corso a Parigi. Vittoria netta 6-4, 6-3, 7-6 chiusa al tie break 7-3. Una prova convincente la sua sulla terra rossa del secondo slam di stagione, in cui concede una sola volta il servizio in tutto il match. Ora lo attende il vincente tra Andrej Rublëv e un altro francese Corentin Moutet. Per Sonny sarà il sesto terzo turno in carriera, il terzo al Rolland Garros negli ultimi quattro anni.