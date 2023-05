Salone del libro, la seconda giornata: tra gli ospiti Don Ciotti e lo storico Barbero

Seconda giornata dopo il debutto convincente di ieri, tra la ola tributata al direttore uscente Nicola Lagioia e i migliaia di visitatori negli stand, tra questi tante scolaresche. Il Salone del Libro di Torino riapre i battenti. Questi i principali appuntamenti della giornata.



Lo storico Alessandro Barbero

Il più social degli storici italiani, alle 12 in Sala Oro, in dialogo con Mario Calabresi e Davide Savelli, dialogo sull’uscita del suo nuovo podcast settimanale.

Don Ciotti con Pif

Don Ciotti insieme a Pif racconterà ai ragazzi (Arena Bookstock alle 12.15) oltre 50 anni di esperienza di accoglienza, che ha raccolto nel libro C’è bisogno di te (Piemme).

Lagioia e la nuova direttrice Benini

Oggi è il giorno dell'atteso incontro tra il direttore Nicola Lagioia, alla sua ultima edizione, e la prossima direttrice Annalena Benini (alle 15 in Sala Oro).



Javier Cercas e Bruno Arpaia

Scrivere romanzi significa ( non giudicare i personaggi che si raccontano? I due scrittori si confronteranno sulla parola “intellettuale” alle 15.45 in Sala Azzurra.

Michela Murgia e il suo ultimo libro

Michela Murgia, alle 16.30 in Sala Oro, presenta il suo romanzo di storie che si incastrano e in cui i protagonisti attraversano una crisi che costringe a forme inedite di sopravvivenza emotiva. Ci sono momenti in cui la vita muta all’improvviso stravolta da un lutto, una ferita, una malattia, la perdita di un amore. Murgia ci racconta i rituali per sopravvivere.

Antonio Manzini

Un readingalle 17 in Sala Rossa: un racconto che ha per protagonista il vicequestore romano trapiantato ad Aosta. In attesa della prossima uscita in libreria ELP, il nuovo capitolo della fortunata serie di Rocco Schiavone.

Sabina Guzzanti

Alle 18.30 nel Palco Live dell'Oval Sabina Guzzanti presenta “aNonniMous. Vecchi rivoluzionari contro giovani robot”. Guzzanti torna a riflettere sul rapporto tra umani e tecnologia.