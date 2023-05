Penultimo giorno di Salone del Libro. Che cosa seguire domenica

Penultima giornata di Salone del Libro di Torino. Come da tradizione, tanti gli eventi in programma nella domenica del Lingotto. Tra i principali, l'incontro con Wole Soyinka, Premio Nobel per la letteratura nigeriano nonché uno dei maggiori esponenti della letteratura dell'Africa sub-sahariana, che presenta il suo ultimo libro Cronache dalla terra dei più felici al mondo (Sala Azzurra, ore 14.45).

La Sala 500 ospita invece Emmanuel Carrère con il suo V13, candidato al Premio Strega Europeo, libro che nasce dalle udienze - a cui lo scrittore francese ha assistito per quasi dieci mesi - del processo per gli attentati terroristici del 13 novembre 2015 a Parigi, al Bataclan, allo Stade de France e in alcuni bistrot della città (Sala 500, ore 12.15).

Alle 16 in Sala Rossa protagonista sarà invece l'attore Alessandro Borghi, vincitore del Premio David di Donatello come Miglior attore protagonista nel 2019 per Sulla mia pelle e candidato quest'anno come Miglior attore protagonista per il film Le otto montagne. Borghi si racconta ripercorrendo la sua carriera.

Per i più piccoli - o per i nostalgici - in programma c'è anche un incontro con Altan e Pimpa, un appuntamento unico a cui parteciperanno anche gli amici della Posta di Yoyo, in collaborazione con Rai Kids e Rai Yoyo (Arena Bookstock, ore 10.45).

Grandi biografie e grandi vite sono invece al centro dell'evento con Enrico Brizzi, che propone il suo ultimo lavoro Enzo - Il sogno di un ragazzo, primo volume di una saga dedicata a Enzo Ferrari, emiliano come l'autore.