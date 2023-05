Salta il progetto per il centro migranti a Druogno

Le osservazioni del sindaco Marco Zanoletti sono state accolte: il contestato hub regionale di smistamento migranti a Druogno non si farà. A comunicarlo, in una riunione con le autorità locali, è stato il prefetto del Verbano-Cusio-Solla Michele Formiglio.

Il progetto

Il progetto prevedeva che nel piccolo centro all'imbocco della val Vigezzo, poco più di mille abitanti, sorgesse un centro per ospitare duecento richiedenti asilo all’interno della colonia montana. L’immobile appartiene a un consorzio di Comuni novaresi non è stato più aperto dalla pandemia: nei giorni scorsi era anche stato effettuato un sopralluogo per valutare la fattibilità dell’hub.

Le perplessità

Il sindaco di Druogno aveva condiviso le proprie perplessità con gli altri primi cittadini della Valle e aveva scritto ai referenti di Governo, Regione e Provincia: troppo alto, secondo lui, l’impatto di duecento migranti su un centro abitato di poco più di 400 oltretutto ad alta vocazione turistica. La richiesta era quella di rivedere la soluzione, ricordando anche che nei 7 comuni della Valle sono accolti da tempo una settantina di migranti che si stanno lentamente integrando.