Sciopero generale, treni, bus e metro si fermano anche in Piemonte

Si preannuncia come un venerdì nero, il 26 maggio, anche in Piemonte. Chiamati alla mobilitazione tutti i lavoratori del pubblico e del privato per l'intera giornata. Ma saranno garantiti i servizi minimi essenziali.

I trasporti

A rischio soprattutto i trasporti. Per il trasporto pubblico locale, gli orari di astensione dal lavoro variano leggermente da città a città.

A Torino il servizio urbano e suburbano, metropolitana e centri per i clienti saranno garantiti dalle 6 alle 9, e dalle 12 alle 15. Il servizio extraurbano, compreso quello ferroviario e la tratta Aeroporto-Ceres, si fermerà già alle 8 per poi proseguire nella fascia centrale 14.30-17.30. Tra le 15 e le 18 potrebbero non essere garantite le corse della linea bus SF2 tra Venaria e Torino e viceversa. Assicura GTT che saranno completate le corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

Per quanto riguarda i treni, i lavoratori di Trenitalia e Italo sciopereranno dalle 9 alle 17. Disponibile online, sui rispettivi siti, l'elenco dei servizi garantiti. Il Gruppo FS Italiane in particolare rende noto che circoleranno regolarmente Frecce e Intercity di Trenitalia. Mentre a livello locale saranno garantiti i collegamenti con possibili modifiche al programma dei treni regionali.

Non ha aderito allo sciopero invece il trasporto aereo.

La scuola e gli altri settori

A incrociare le braccia potrebbero essere anche i lavoratori della sanità e della scuola. Nelle classi del Piemonte atteso tuttavia un impatto limitato sulle attività.

Esonerate dallo sciopero generale le aree alluvionate dell'Emilia Romagna. Esonero esteso a tutto il territorio nazionale per i vigili del fuoco che a Torino saranno comunque in presidio.

Le motivazioni

Lo sciopero è stato proclamato dalla confederazione Usb, con l’adesione di Usb Ps e Fisi. I lavoratori incroceranno le braccia per “sfidare il governo e i sindacati confederali del tutto immobili e accondiscendenti nei confronti dello stesso attraverso la propria piattaforma rivendicativa che tiene al centro alcuni punti chiari”. Tra le richieste “300 euro netti di aumento mensili, stabilizzazione dei precari, un milione di assunzioni stabili, reinternalizzazione di tutti i servizi”, E ancora “in difesa del reddito di cittadinanza; per una legge sul salario minimo di almeno 10 euro l'ora sui minimi tabellari; per la riduzione dell'orario di lavoro a 32 ore a parità di salario; per il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, all'educazione scolastica, alla sanità ed ai trasporti pubblici; per il diritto alla casa, il blocco degli sfratti e gli sgomberi; per la tutela della salute nei luoghi di lavoro e l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro; contro l'assoggettamento delle istituzioni scolastiche agli interessi delle aziende privare e il PCTO; per la difesa del diritto di sciopero; contro il coinvolgimento del nostro Paese nella guerra in Ucraina e l'invio di armi”.