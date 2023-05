Sciopero alla Raspini di Scalenghe contro licenziamenti e contratti

Agitazione dei lavoratori davanti allo stabilimento Raspini di Scalenghe per protesta contro il licenziamento ritenuto illegittimo dal sindacato di un lavoratore, iscrito storico del Cobas. I lavoratori, circa una trentina, sono in sciopero da ieri e bloccano sia i camion in entrata con le carni sia quelle in uscita dirette ai centri di distribuzione.

Il sindacato denuncia come a suo dire il licenziamento, avvento a quanto pare dopo un diverbio tra il lavoratore ed un responsabile della produzione, rappresenti “l'apice della continua attività antisindacale di Adecco (multinazionale del lavoro interinale) e Raspini (storica azienda alimentare produzione carni)”.

Agitazione alla Raspini, sindacati in sciopero

Secondo i Cobas tale comportamento è partito un anno e mezzo fa quando “gli operai in appalto sono riusciti ad eliminare supersfruttamento, lavoro grigio e salari da fame con l'organizzazione e la lotta”.

La richiesta è quella di rivendicare l'assunzione diretta dei lavoratori da parte di Raspini “superando la precarietà e aumentando i salari bassi del sistema degli appalti causa di gravi problemi per i lavoratori negli ultimi anni, come riconosciuto anche dalla Dtl Ispettorato del lavoro di Torino, i cui provvedimenti nei confronti di Raspini riconoscono l'interposizione di manodopera”.

I rappresentanti dei lavoratori spiegano che l'linterlocutore non è l'azienda ma la Professional Soluion che “gestisce del personale sovente assunto per essere impiegato nel settore della logistica, quindi lavoratori di faccinaggio e spostamento merci, ma che poi, come è già capitato lo scorso novembre, viene indirizzato nel reparto delle lavorazioni delle carni e dissosso”. Per questo, conclude il sindacato, “se l'azienda ha bisogno di queste figure professionali, allora applichi il contratto nazionale di settore alimentari che permette ai lavoratori di avere più soldi in busta paga”.

La Raspini, dal canto suo, risponde che “la situazione venutasi a creare non dipende in alcun modo da decisioni dell'azienda che, pur non agendo come attore della situazione, si trova a dover fronteggiare problematiche che intaccano il normale iter produttivo. Il blocco ci ha certamente danneggiato”.

“Inoltre alcuni reparti - prosegue l'azienda - si sono trovati a posticipare la produzione di svariate ore. Non è quindi Raspini all'origine di queste decisioni ma certamente è l'azienda a pagarne parte delle conseguenze”.