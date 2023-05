Scomparso un uomo di Momo, l'appello a "Chi l'ha visto?"

L'appello del fratello alla trasmissione “Chi l'ha visto?" su Rai3. La richiesta di ritornare nella sua abitazione di Momo ma anche la sollecitazione a eventuali testimoni di farsi avanti per capire che fine possa aver fatto Walter Fallarini, 53 anni.

L'incidente in auto

Da giorni infatti l'uomo, residente a Momo, in provincia di Novara, è sparito nel nulla. Mercoledì era stato protagonista di un incidente a Calasca, in Valle Anzasca. Poco dopo le 11, sulla ex strada statale 549 la sua auto, si era ribaltata dopo aver sbattuto contro le barriere di protezione. L'uomo era uscito illeso dall'incidente ed era stato portato al Dea dell'ospedale di Domodossola per accertamenti. Da lì, dopo la sua dimissione, si sono perse le sue tracce.

Il telefono staccato

Fallarini aveva con sé solo il cellulare, perché portafoglio e chiavi di casa erano rimasti nell'auto incidentata. Ma il telefono però risultava spento. Il 53enne lavora per una azienda agricola nel novarese, e anche il suo datore di lavoro aveva allertato i famigliari, preoccupato per non averlo visto arrivare rientrare al lavoro. La Polizia ha avviato subito le indagini per cercare di rintracciare l'uomo, ma finora senza esito.