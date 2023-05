Scontro tra due auto, muore una 45enne. Grave il figlio che era con lei

Uno scontro in piena notte, intorno alle 23. Coinvolte due auto. Una donna di 45 anni, Maria Puglia, ha perso la vita.

E' successo lungo la strada provinciale 73 di Borgofranco d'Ivrea, al confine tra Piemonte e Valle d'Aosta, dove la vittime abitava, a Challand-Saint-Victor.

L'impatto è avvenuto all'incrocio con Via Ruffini. La donna è morta sul colpo, mentre il figlio che viaggiava in auto con lei è stato trasportato in gravi condizioni al Cto di Torino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco e il 118.