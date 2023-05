"Servono soldi per scarcerare sua figlia". Denunciato finto avvocato a Biella

E' stato fermato dalla Polizia di Biella per un controllo stradale mentre andava a riscuotere una somma di denaro da un anziano appena raggirato. Si tratta di un giovane di 26 anni, un campano in trasferta nel Biellese per mettere a segno truffe ai danni di anziani e che si presentava come un falso avvocato. Il giovane è stato denunciato. Incrociando i dati sono emersi i suoi precedenti, e una volta portato in Questura si è proceduto ad analizzare il cellulare dell'uomo: nella cronologia gli agenti hanno notato la presenza di dieci utenze fisse del Biellese. I numeri sono stati richiamati finchè ha risposto un 82enne.

Il finto avvocato

L'anziano ha spiegato agli agenti di essere stato poco prima chiamato da un presunto avvocato che gli aveva chiesto una cospicua somma di denaro per fare uscire la figlia trattenuta negli uffici della Polizia. Il giovane aveva anche già fissato un appuntamento per recuperare i soldi. Gli uomini della Questura di Biella sono poi risaliti al domicilio in zona del 26enne, dove sono stati trovati 6.000 euro in contanti e vari monili d'oro.