Sette colpi in una notte, 18enne in carcere

Sette colpi in una sola notte, tra Gravellona Toce e Ornavasso nel Verbano-Cusio-Ossola. Il protagonista della vicenda è un ragazzo 18enne di origine nordafricana che, insieme a un complice minorenne la cui posizione è al vaglio della Procura per i minorenni di Torino, lo scorso dicembre si è introdotto nel giro di poche ore in bar, farmacie, una tabaccheria e un centro benessere delle due cittadine piemontesi. I due, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avevano base a Milano e avevano raggiunto il Verbano in treno.

Il ragazzo è stato raggiunto ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Verbania mentre si trovava già in carcere per alcuni furti avvenuti in provincia di Novara a inizio anno.