Sezzadio e il cimitero delle targhe

Appartenevano a veicoli regolarmente cancellati dai registri di circolazione - come confermato dai carabinieri della compagnia di Acqui Terme - alcune centinaia di targhe ritrovate in un terreno nella frazione Boschi di Sezzadio (Alessandria). A scoprirle, sotto 2 metri di terra, operai impegnati in alcuni scavi per installare un impianto fotovoltaico A sotterrarle, circa 15 anni fa - come risulta dai controlli dei militari - sarebbe stato il titolare di un'officina del paese. Buona parte delle targhe sono di auto (soprattutto italiane, con anche qualche sigla estera), ma non mancano moto e altri veicoli. Probabilmente, non avendo avuto tempo e modo di riconsegnarle, l'uomo se ne sarebbe sbarazzato in quel modo. Poiché il responsabile è morto alcuni anni fa, i militari non hanno effettuato ulteriori accertamenti e non hanno sequestrato il terreno, consentendo il prosieguo dei lavori.