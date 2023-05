Sfuma il sogno Serie B, la Virtus Verona elimina il Novara

Svanisce il sogno del doppio salto, che avrebbe forse chiuso definitivamente i conti con quel drammatico, recente passato culminato con il fallimento e la ripartenza dalla Serie D.

I playoff di Serie C, conquistati per un soffio grazie al decimo posto in classifica, finiscono già al primo turno. A Verona, la Virtus - sesta nella regular season - fa valere le proprie qualità ed elimina il Novara.

Gli azzurri vanno sotto poco dopo il fischio d'inizio, al quarto minuto, quando Micheal Fabbro batte Desjardins. Il 3-5-2 di mister Marchionni non regge. E al 35esimo arriva il raddoppio dei veneti con Simone Tronchin.

Novara colpito a freddo anche all'inizio della ripresa: al 47esimo ancora Fabbro: 3-0. E' il risultato finale.

Sabato l'Alessandria - Dopo quelle di Juventus Next Gen e Pro Vercelli, finisce quindi anche la stagione del Novara. Delle 4 piemontesi di C, resta l'Alessandria. Che deve conquistare la salvezza. Sabato alle 17.30 al Moccagatta il ritorno del primo turno dei playout, con i Grigi che partono avvantaggiati dal risultato dell'andata, quando si sono imposti per 2 a 1 sugli avversari del San Donato Tavarnelle.