La Sinfonia “Tragica” di Mahler a Torino per Robert Trevino e l’Orchestra Rai

La Sinfonia n. 6 in la minore di Gustav Mahler - detta “Tragica” - è protagonista all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino giovedì 11 maggio alle 20.30 con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il suo Direttore onorario Robert Trevino. Una sinfonia enigmatica e apocalittica, coronata da colpi di martello che calano come una mannaia e non sembrano lasciar spazio ad alcuna speranza. Il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio3 e in live streaming sul portale di Rai Cultura. Replica venerdì 12 maggio alle 20.

La Sesta Sinfonia

Terminata nell’estate del 1904 durante il consueto ritiro di Mahler in Carinzia, la Sesta Sinfonia fu eseguita per la prima volta a Essen due anni dopo, con lo stesso compositore sul podio. L’enigmaticità della pagina è stata studiata a fondo e identificata ora come un grande affresco musicale della lotta dell’uomo contro il suo destino, ora addirittura come una visione profetica del tragico futuro che attendeva il compositore, con la morte della figlia e la malattia cardiaca che l’avrebbe condotto alla morte. La Sinfonia nei fatti si dispiega in quattro movimenti, secondo uno schema tradizionale, che porta con sé una compattezza maggiore rispetto ai cinque lavori che la precedono, e che esprime l’ineluttabilità di un dramma profondamente oscuro e tragico, come titolo dato all’opera suggerisce.

Il direttore Trevino

A interpretarla è Robert Trevino: 38 anni, di origini messicane ma cresciuto a Fort Worth, in Texas, è Direttore musicale dell’Orchestra Nazionale Basca e consulente artistico dell’Orchestra Sinfonica di Malmö. Si è imposto all’attenzione internazionale trionfando al Teatro Bol’šoj di Mosca nel 2013, in sostituzione di Vassily Sinaisky sul podio del Don Carlo di Verdi. Da allora è invitato regolarmente dalle orchestre prestigiose in America - dalla Cincinnati Symphony alla Philadelphia Orchestra - e all’estero, dai Münchner Philharmoniker alla London Symphony Orchestra. Cresciuto sotto l’egida di Michael Tilson Thomas e Seiji Ozawa, ha sviluppato una particolare sensibilità per il repertorio mitteleuropeo. Con l’Orchestra della Rai, di cui è Direttore ospite principale, nell’ottobre 2021 è stato protagonista di una tournée di successo in Germania, che ha toccato prestigiose sale da concerto di città come Francoforte, Colonia e Amburgo.