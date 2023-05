Sonego, buona la prima

Domenica di sole per il tennis italiano al Roland Garros dove tutti e cinque i tennisti in campo passano al secondo turno. E’ Lorenzo Sonego a mettere la ciliegina sulla torta dopo le vittorie di Arnaldi, Musetti, Giorgi e Errani, è il tennista torinese a chiudere la cinquina battendo il ventenne americano Ben Shelton , testa di serie n°30 al suo debutto al Roland Garros.

6-4, 3-6, 6-3, 6-3 il risultato in favore di Sonego dopo quasi tre ore di gioco in cui il tennista torinese ha saputo gestire al meglio il servizio in avvio, l'autocontrollo, la costanza di rendimento, nonostante abbia dichiarato di essere infastidito da malesseri di stomaco.