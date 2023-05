Sonego vince e vola al terzo turno degli Internazionali d'Italia: "Grazie Roma"

Neppure la pioggia, che ha condizionato il programma, ferma Lorenzo Sonego. Al Foro italico il tennista torinese batte in due set il giapponese il giapponese Yoshihito Nishioka e vola al terzo turno degli Internazionali d'Italia in corso a Roma, torneo Atp Masters 1000 con 7.705.780 euro di montepremi.

Il 28enne, numero 48 del ranking mondiale che per la terza volta in carriera giune così avanti in un Masters 1000 dopo Montecarlo 2019 e Roma 2021, ha sconfitto con il punteggio di 7-5 6-3 il numero 32 ATP, 25esima testa di serie.

"Sono molto contendo di aver vinto: oggi le condizioni erano molto difficili, ho cercato di essere il più aggressivo possibile perché non era facile fare il punto su un campo così lento. Sono stato bravo a sfruttare le occasioni che ho avuto", ha commentato Sonego a caldo.

Sonego sfiderà ora il vincente del match tra Stefanos Tsitsipas, quinta forza del tabellone, e il portoghese Nuno Borges, interrotto per pioggia sul 6-3 4-3 in favore del greco.

"Ogni anno qui è speciale, ci tengo a giocare bene davanti al pubblico di casa, sono sicuro che mi aiuterà anche la prossima volta", ha detto ancora Sonego che, a fine partita, non a caso ha scritto un grande "grazie Roma" sulla telecamera.