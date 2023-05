Sospettato per un tentato omicidio in Veneto, arrestato a Vercelli

Era indagato per tentato omicidio per un episodio accaduto a Cerea (Verona) nell'aprile scorso, ed è stato catturato dalla polizia di Vercelli durante un tentativo di furto in un supermercato. Si tratta di un 24enne straniero, senza fissa dimora, già conosciuto alle forze dell'ordine, che è stato bloccato dagli agenti di una volante in un centro commerciale in corso Prestinari: a insospettire i poliziotti, lo strano comportamento del giovane che, alla vista della forze dell'ordine, provava a dileguarsi tra gli avventori del punto vendita, dirigendosi verso le corsie del negozio

Durante gli accertamenti in questura è emerso che a carico dell'uomo pendeva un ordine di esecuzione di misura cautelare in carcere per il reato di tentato omicidio aggravato. Il provvedimento era stato emesso dal Tribunale di Verona nel corso di un'inchiesta sull'accoltellamento di un suo connazionale. Il 24enne si trova ora in carcere a Vercelli.