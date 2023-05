Spacciatore arrestato da papà, figlia e fidanzato Carabinieri

Arrestato in flagranza di reato con l'accusa di spaccio da tre carabinieri fuori servizio. E' accaduto alla stazione ferroviaria di Alessandria ad un nordafricano trovato in possesso di 15 grammi di hashish. A scovarlo, e fermarlo, il comandante del nucleo operativo di Alessandria, Pierluigi Stendardo, aiutato dalla figlia 22enne, in servizio alla stazione di Ozzano Monferrato e dal di lei fidanzato, Carabiniere a Valenza. Lo spacciatore è stato condannato per direttissima a quattro mesi di reclusione.