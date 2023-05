Spacciavano mentre erano ai domiciliari. Arrestati padre e figlio

Fermato dagli agenti delle volanti di Alessandria per un normale controllo, un egiziano cinquantenne alla guida di un furgone appare particolarmente nervoso. L'attenzione dei poliziotti è attirata da una valigetta da lavoro che emana forte odore di stupefacente: dentro, infatti, c'è un involucro con circa 100 grammi di hashish.

L'uomo - in giro nonostante si trovi ai domiciliari per spaccio - cerca di discolparsi spiegando che il mezzo è utilizzato anche dal figlio residente a Novi e che, quindi, la droga potrebbe essere sua. Raggiunta l'abitazione, dove il giovane classe 1998 è sottoposto alla stessa misura - trovano altri 50 grammi della medesima sostanza. Entrambi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio.