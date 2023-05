Sparatoria a Cascina Spiotta, cinque giorni per riaprire il caso

Cinque giorni per decidere se riaprire o no una delle pagine più oscure degli anni di piombo piemontesi. Un'udienza camerale a porte chiuse dove i pm Ciro Santoriello ed Emilio Gatti hanno ribadito le loro ragioni per la richiesta di revoca della sentenza del 3 novembre del 1987 in cui Lauro Azzolini fu dichiarato estraneo alla sparatoria a Cascina Spiotta e assolto con formula piena.

La richiesta della Procura

Secondo la procura infatti sarebbe lui l'uomo misterioso che si diede alla fuga quel 5 giugno del 1975. A provarlo quel memoriale ritrovato in un covo delle Brigate Rosse, resoconto dettagliato del fuggitivo dopo i fatti della Spiotta, con impresse 11 impronte digitali appartenenti ad Azzolini, accertate sull'originale dai Ris. Sarebbe questa la prova fondante per riaprire il caso.

La memoria difensiva

La difesa, nella memoria consegnata al gip il 7 maggio, ritiene invece inaccoglibile la richiesta di revoca della sentenza perchè quel documento è andato perso nell'alluvione del 1994 e non è a disposizione. Presenti in aula con le loro ragioni anche gli avvocati dei figli dell'appuntato D'Alfonso, che in quella sparatoria venne ucciso. Starà al Gip pronunciarsi fra 5 giorni e decidere sulla validità dei nuovi elementi di prova presentati dall'accusa e di quelli contestati nella memoria dalla difesa.