Stallo quarte e quinte dosi, Piemonte in controtendenza

In Piemonte il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 45,8%, contro una media nazionale del 31,4%; con quinta dose siamo al 31,3%, contro una media italiana del 16,4%. Secondo l'ultimo report sulla campagna anticovid pubblicato dalla Fondazione GIMBE la nostra è una delle poche regioni in Italia che ha continuato a proteggere anziani e fragili. Le immunizzazioni vanno comunque anche qui molto a rilento. Complessivamente in Italia nelle ultime sette settimane le quarte dosi sono cresciute solo dello 0,1% mentre le quinte dello 0,7%, uno stallo sostanziale soprattutto nel Sud del Paese.