Sulla fune tra due grattacieli di Milano, la nuova impresa del torinese Loreni

Sospeso a 140 metri d'altezza fra due iconici grattacieli di Milano: il Bosco verticale e la torre UniCredit. Una camminata di oltre duecento metri, su un cavo d'acciaio, con una corda di sicurezza, assistito da quattro tecnici con il compito di stabilizzare il cavo e accompagnato dalla musiche composte ed eseguite da Cesare Picco. È la nuova impresa del funambolo torinese Andrea Loreni, che venerdì sera si è esibito per l'apertura della seconda edizione di BAM Circus, festival di arte circense in programma nel weekend nel capoluogo milanese. Una passeggiata che ha ricalcato quella di Philippe Petit nel 1974 tra le torri gemelle di New York.

Loreni, classe 1975, laureato in filosofia, non è nuovo a imprese del genere, anche nella sua Torino, dove ha attraversato la Mole e piazza San Carlo. Nel luglio 2022 ha stabilito il record di altezza, passeggiando su una teleferica a Frassinetto, in Piemonte, a trecento metri da terra.