Il bimbo ha sette anni ed ha un tumore ai polmoni. Chiunque voglia realizzare uno dei suoi ultimi desideri è invitato a presentarsi venerdì, 2 giugno, alle 10 di fronte al Regina Margherita travestito da uno dei supereroi che il piccolo ama moltissimo.

Si tratta di una festa a sorpresa, organizzata dalla famiglia con il beneplacito della direzione sanitaria. Per l'occasione il piccolo sarà spostato di stanza per poter assistere all'iniziativa e ammirare in particolare le acrobazie di Spiderman.