Tav, dopo l'incontro a Lione resta lo stallo con la Francia. Si deciderà il 22 giugno

Nessun colpo di scena alla riunione interlocutoria sulla Tav che si è svolta a Lione tra la delegazione italiana e quella francese. L'ipotesi del Coi (la Commissione parlamentare francese sulle infrastrutture) di rinviare al 2043 i lavori sulla tratta ferroviaria oltralpe resta sul tavolo, nonostante i tentativi dell'Eliseo di smorzare le tensioni con Roma. “Il ministro Beaune sostiene che le ipotesi del Coi non sono il vangelo, e questo per me è un fatto positivo”, ha commentato a Repubblica il presidente di turno della Conferenza intergovernativa Italia-Francia Paolo Foietta dopo aver partecipato al faccia a faccia. “Non vedo però passi avanti”, aggiunge. “La Francia continua a rimandare la decisione su opere e cronoprogrammi di sei mesi in sei mesi. Ora è necessario che si arrivi al dunque”.

Il caso è noto: secondo i francesi realizzare una linea ferroviaria ad alta velocità che colleghi Lione al nuovo tunnel del Moncenisio (e quindi all'Italia) costa troppo. Meglio dunque rimandare il cantiere di 10 anni e nel frattempo ammodernare la vecchia linea esistente, spendendo 600 milioni anziché 9 miliardi. La raccomandazione arriva dal Coi, ma l'ultima parola spetta alla politica, e cioè al governo di Parigi. “E' comprensibile che uno Stato debba ragionare su come distribuire le proprie risorse", chiarisce Foietta al quotidiano, “Però è da dicembre 2021 che la Francia rinvia. E anche l'Ue, che cofinanzia l'opera al 50%, vuole che si arrivi a una definizione”. La speranza è che l'Eliseo sciolga le riserve alla prossima conferenza intergovernativa, fissata per il 22 giugno.