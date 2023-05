Tav, giornata sull'altalena per i tentennamenti francesi

"Il rapporto del Coi francese non dà priorità agli investimenti transfrontalieri" e questo "solleva le nostre preoccupazioni". Lo dice un funzionario della Commissione Ue interpellato sul possibile rinvio della tratta francese della Tav Torino-Lione. Nel progetto, nota, "la costruzione del tunnel di base" è "in corso e procede rapidamente. Ci aspettiamo che il Governo francese prenda una decisione su una sequenza di studi/investimenti relativi alle linee di accesso entro l'estate del 2023". "La Commissione

europea continuerà a sostenere il progetto ed è in stretto contatto con Francia e Italia su questo tema".

Virano: “I Francesi non possono permettersi uno stop”

Il rischio che la Tav possa bloccarsi "in teoria esiste, ma la Francia non può permettersi" di non realizzare la sua parte nazionale della Torino-Lione "perché è legata ad accordi con l'Italia e l'Unione Europea. Se non dovesse rispettarli subirebbe un danno". Lo afferma, interpellato dall'Ansa, Mario Virano, direttore generale di Telt (Tunnel euroalpin Lyon Turin). I lavori d'accesso alla tratta transnazionale della Tav "sono molto più complessi in Francia, ci sono molte gallerie da realizzare, ma sono partiti molto tardi. In Italia, invece, per la parte nazionale siamo partiti con il fasaggio già nel 2012".

E i no Tav annunciano battaglia in Francia

Una "manifestazione internazionale determinata" contro la nuova ferrovia ad alta velocità Torino-Lione è stata convocata nella valle della Maurienne, in territorio francese, per il 17 e il 18 giugno. L'appello, che sta circolando da un paio di giorni in ambienti anarchici e antagonisti italiani e transalpini, è rivolto a no Tav, collettivi locali e Soulevement de la terre. "Blocchiamo questo progetto - si legge nel volantino - prima che l'inizio degli scavi per il tunnel di base e i danni conseguenti diventino irreparabili". La manifestazione nella Maurienne era già stata annunciata a fine marzo, in occasione della protesta in Francia, a Sainte-Soline, in Aquitania, contro il progetto per realizzare

un bacino idrico artificiale.