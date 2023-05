Thyssenkrupp, una mozione per accelerare la bonifica

Potrebbe significare un passo importante nel processo di bonifica dell'area Thyssenkrupp la mozione approvata oggi in consiglio comunale per sollecitare il risanamento della zona e condividere la riprogettazione dell'area. Primo obiettivo la messa in sicurezza operativa senza ulteriori proroghe da chiedere alla proprietà.

Una mozione proposta da Sinistra ecologista con Pd, Torino Domani e la commissione ecologia e ambiente. Un documento d'indirizzo che chiede tempistiche certe e dice NO ad ulteriori proroghe per l'esecuzione del risanamento. L'ultima scadrà a giugno.

E' da 15 anni che l'area va bonificata, i termini per avviare il recupero sono scaduti nel 2018 e, con le alluvioni di questo periodo, il rischio per il territorio aumenta. Un’area in cui si è consumata la più grande strage sul lavoro della storia recente di Torino. Darle nuova vita significherebbe anche dare dignità alla memoria di quanto successo.

servizio di Silvia Bacci, immagini di Luciano Gallian, montaggio di Enrico Caleffi, intervista a Claudio Cerrato, presidente Commissione Ecologia e Ambiente e a Antonio Boccuzzi, ex operaio Thyssen